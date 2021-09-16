Офис нового формата Сбера открылся в Липецке на улице Желябова. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Игорь Артамонов, заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев и председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. В рамках открытия была проведена экскурсия, на которой состоялась презентация возможностей финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

«Сбербанк активно участвует в развитии банковской инфраструктуры в регионе. Банк внедряет современные технологии и повышает уровень предоставления услуг как для населения, так и регионального бизнеса. Важно, что финансовая организация не останавливается и предлагает новые качественные форматы обслуживания, отвечая на актуальные запросы клиентов. Уверен, что новый офис и такой уникальный формат предоставления услуг будет очень востребован липчанами», – отметил Игорь Артамонов.

«Это первый офис нового формата в Липецке. В прошлом году Сбер официально объявил о трансформации собственного бренда. Мы меняем представление об уровне клиентского сервиса и даем нашим клиентам возможность оценить как услуги классического банкинга, так и сервисов нашей экосистемы. Здесь можно оформить приобретение товаров для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ, получить заказ из СберМегаМаркета, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать CберДевайсы и многое другое», – сказал Сергей Мальцев.

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, которые сочетают в себе современный дизайн, материалы, технологии и понятную эргономику. Снять наличные можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

«До конца года мы планируем открыть в Черноземье еще 11 офисов нового формата. Мы постарались создать максимально комфортные условия и учесть все потребности наших клиентов. Пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Изменился привычный дизайн помещения – он стал еще более современным и технологичным», – подчеркнула Наталия Цайтлер.