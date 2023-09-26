Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии театра Толстого после капитального ремонта. Здание не обновляли 25 лет. Здесь заменили кровлю, фасад облицевали гранитом. В фойе заменили остекление, убрали тяжелые шторы, установили современную подсветку.

Архитектурная подсветка появилась и вокруг самого здания. Сегодня ее включили под музыку 1-го концерта Чайковского для фортепиано с оркестром. Игорь Артамонов осмотрел фойе театра и фреску «Сценические герои». Уникальное настенное изображение обнаружили при демонтаже гипсокартона в фойе второго этажа. фреска художника-монументалиста Константина Эдельштейна выполнена в 1968 году в редкой технике сграффито.

«Все сделано красиво, качественно, с любовью. Во время ремонта открылись исторические картины и художники-реставраторы их восстановили. Сегодня мы видим театр, который когда-то задумали его создатели. Привнесли и новые решения: летняя веранда, подсветка. Завтра начинаются «Липецкие театральные встречи» и в этом году их откроют артисты Большого театра, что также говорит о высоком уровне нашего театра», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Малую сцену полностью реконструировали. Она будет трансформироваться, посадочные места легко можно убирать, чтобы ставить спектакли и проводить творческие вечера и мастер-классы. Раньше на ней не было полной звукоизоляции. Теперь в театре планируют давать спектакли одновременно на двух сценах – большой и малой. Обновленный театр высоко оценил и директор Большого театра Владимир Урин. Он поздравил труппу с открытием сезона.

«Меня связывает с этим домом старая давняя дружба. И мне очень приятно снова увидеть знакомые лица. Благодаря усилиям руководства области и театра я имею возможность поздравить вас с этим прекрасным событием – открытием современного, уникального здания. Когда я вошёл в него, я почувствовал, что оно не холодное, а теплое, человеческое, театральное. Продолжайте наполнять его той жизнью, которой вы живете, Завтра мы – коллектив Большого театра – будем обновлять эту сцену», – сказал Владимир Урин.

Артисты Большого театра откроют международный фестиваль «Липецкие театральные встречи».

Игорь Артамонов вручил награды работникам, участвующим в ремонтных работах, реставрации фрески, и артисту театра Владимиру Борисову. Указом президента ему присвоено почётное звание «Заслуженный артист России.