Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновлённый центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Реконструкцию корпуса провели по нацпроекту «Демография».

Здание спального корпуса было построено в 1965 году. Оно давно устарело и технически, и морально: современные требованиям к условиям жизни пожилых людей в организациях соцобслуживания намного выше, чем это было десятилетия назад.

Реконструкция началась весной. За это время отремонтировали все помещения, кабинет врача, холл и коридоры. Метраж комнат изменился с 8 метров до 13 и даже 20 кв.м. Сейчас здесь 74 современных жилых комнаты с одноместным размещением, санузлами, телевидением. Половина из них оборудованы системой «Умный дом». Проживающие уже оценили удобство – с помощью голосового помощника легко включают свет, ночник, телевизор, вызывают медсестру.

Также корпус оборудовали двумя лифтами. Здесь будут проходить реабилитацию не только пожилые и инвалиды, но и ветераны боевых действий – участники СВО. Опытные специалисты-реабилитологи составят для участников СВО индивидуальную программу восстановления, рассчитанную на три месяца. Также в центре военнослужащие смогут получить новые специальности.

«Все сделано прекрасно и за короткий срок. Министерства труда и соцзащиты нас поддерживает. «Сосновый бор» мы обновили на федеральные средства, частично добавили областные. По такому же примеру хотим отремонтировать геронтологические центры в Введенке и в Ельце», – отметил Игорь Артамонов.