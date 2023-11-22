Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии второго потока программы профессиональной переподготовки руководителей в сфере управления кадрами государственной службы «ГосHR». Она стартовала на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Внедрение кадровых технологий должно начинаться именно с руководителей. Первое лицо области — это главный HR. Без вовлечения в HR-процессы первых лиц органов власти добиться эффективности просто невозможно. Современные кадровые методы и технологии, которые используются в бизнесе, мы адаптируем на государственной службе», — сказал Игорь Артамонов.

Достижения региона в области HR признают по всей стране, в октябре 2023 года равительство Липецкой области стало победителем конкурса «Работодатель года 2023» в номинации «Гос-НR». На конкурсе правительство представило проект «Навигатор», который помогает создать единый подход в работе с персоналом по всей области. Правительство предложило реализовывать данный проект через методическое сопровождение кадрового цикла в региональных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных учреждениях.

Игорь Артамонов рассказал слушателям программы, что лично оценивает готовность управленческих команд, а также кандидатов на должности руководителей государственной, муниципальной службы. Также губернатор рассказал о реализации HR-цикла в правительстве Липецкой области, институте наставничества, подготовке и привлечении молодых кадров.

«Мои заместители, начальники управлений читают лекции в институтах, университетах и привлекают талантливых молодых людей, которые хотят работать на госслужбе. Мы с удовольствием подбираем себе резервы из молодежи, создаем условия для повышения компетенций и навыков молодых управленцев», — сказал Игорь Артамонов.

Как поделились эксперты программы «ГосHR», ее главной задачей является формирование новой культуры управления кадрами в контексте вызовов, стоящих перед системой государственного и муниципального управления. Также важной задачей разработчики программы считают создание условий для раскрытия кадрового потенциала органов публичной власти посредством внедрения передовых технологий и инструментов в рамках целостного HR-цикла.