Губернатор Игорь Артамонов принял участие в пленарной сессии Всероссийского форума «Благополучие 2030», который стартовал 11 июля в Липецке и продлится три дня. В нём принимают участие представители служб социальной защиты населения из 74 субъектов, включая новые регионы России. Итогом форума станет разработка эталонной региональной программы по снижению уровня бедности в стране.

С приветственным словом к участникам пленарной сессии по видеосвязи обратился Министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков. Он напомнил присутствующим о задачах, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национальных целей. Уровень бедности в стране к 2030 году должен быть ниже 7 процентов, а к 2036 году — меньше 5 процентов. При этом глава Минтруда подчеркнул, что общий уровень бедности должен снижаться за счёт снижения уровня бедности многодетных семей: до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году.

В Липецкой области ведётся системная работа над снижением уровня бедности. Глава региона Игорь Артамонов в своём выступлении перед участниками сессии заметил, что в 2018 году уровень бедности населения Липецкой области составлял 8,8 процента. В 2023 году этот показатель установился на отметке в 7 процентов. Существенную роль в улучшении материального положения населения играет такая мера поддержки, как социальный контракт. «В 2024 году из бюджетов разных уровней на предоставление этой меры поддержки направлено 1,16 миллиарда рублей. С начала года заключён 2 851 соцконтракт, — отметил Игорь Артамонов. — Всего за четыре года, с момента выдачи субсидии, её получили почти 25 тысяч жителей Липецкой области. Мерой поддержки охвачено 72,3 тысячи человек, из них 54 тысячи – это семьи с детьми».

Липецкая область — первый субъект в стране, где в 2022 году в дополнение к федеральному был введён региональный социальный контракт. Многодетные семьи могут получить ещё 250 тысяч рублей на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства.

Пленарная сессия завершилась выступлением директора Департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрея Галкина. «Липецкая область является одним из лидеров в стране по выдаче социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, — отметил он. — С сельхозпроизводителями работают в рамках проекта «Агрегатор». Фермеры получают возможность сбыта продукции в одну из крупнейших торговых сетей в стране, и, как следствие, гарантированный доход». Андрей Галкин также отметил регион за разработку мобильного приложения «Социальный контракт», которое скачали более 40 тысяч пользователей. В нём можно получить исчерпывающую информацию о мере поддержки, подать заявление на её получение, познакомиться со 106 готовыми бизнес-решениями, а также предоставить отчётные документы об освоении субсидии.

На протяжении последующих дней форума его участники посетят «Мой социальный центр», флагманский МФЦ и центр занятости населения на площади Победы, а также Молодёжный кадровый центр в Студенческом городке Липецка. В финальный день форума пройдёт семинар-совещание с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями с представителями Минтруда России, Липецкой и Белгородской областей.