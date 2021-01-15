Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил в качестве эксперта на Гайдаровском форуме 2021 «Россия и мир после пандемии». Он состоялся 14 и 15 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Тема экспертной дискуссии, в которой сегодня принял участие руководитель региона, – «Цепочки добавленной стоимости: как масштабировать лучшие региональные практики?». Ее модератором стал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Кроме Игоря Артамонова в качестве экспертов на дискуссию были приглашены губернатор Калужской области Владислав Шапша, проректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Наталья Волчкова, председатель Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Дмитрий Комиссаров. Также глава администрации Липецкой области участвовал в заседании Ассоциации инновационных регионов России.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая площадка в сфере экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В работе форума принимают участие министры Правительства РФ, члены Федерального Собрания, руководители российских регионов, крупнейшие мировые эксперты, представители иностранных государств.

Из-за эпидемиологических ограничений в этом году форум проходил в гибридном формате. Эксперты и спикеры участвовали в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГСа, а участники наблюдали за его ходом онлайн. Основная тема обсуждений нынешнего форума – социальные и экономические преобразования, которые произошли в стране и в мире в результате пандемии COVID-19. Экспертные дискуссии были сконцентрированы на целях национального и глобального развития и поиске практических ответов на наиболее актуальные вызовы современности. За два дня на форуме работали девять телестудий. Прошли 110 дискуссий, в которых приняли участие более 350 экспертов и спикеров.