Игорь Артамонов принял участие в работе модуля программы «Кадры для экономики будущего» в Мастерской управления «Сенеж»

Представители региональных и федеральных органов исполнительной власти обучаются проектированию кадровых стратегий регионов на третьем модуле программы «Кадры для экономики будущего» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди участников – 111 управленцев. Они также обсуждают влияние технологических трендов и ИИ на экономику и рынок труда.

Программа «Кадры для экономики будущего» реализуется Президентской платформой «Россия – страна возможностей», Сбером и РАНХиГС по поручению Президента России, данному по итогам заседания Государственного Совета в декабре 2025 года. Ранее на практике участники освоили применение искусственного интеллекта и разработали 74 проектные инициативы – от ГигаАгента для анализа региональных данных до инструментов прогнозирования кадровой потребности и автоматизации процессов. Задача третьего модуля – перевести эти наработки в практическую плоскость и связать их с кадровыми вызовами субъектов.

Выступая перед участниками, Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин обозначил ключевую роль человека в условиях стремительных технологических изменений.

«Когда речь заходит об искусственном интеллекте, ключевое здесь не технология, а люди. Там, где ИИ применяют наиболее активно, эффект уже можно измерить. Разработчики быстрее создают код, учёные анализируют объёмы данных, на которые раньше уходили месяцы, творческие отрасли передают ему рутинные задачи и освобождают время для самого творчества. В медицине ИИ помогает доктору заметить то, что легко упустить, а за этим стоят сотни и тысячи спасённых жизней. Но в погоне за скоростью нельзя упустить самое главное – качество. Никакой алгоритм не заменит человека: его опыт, ответственность и понимание, ради чего всё делается. ИИ здесь инструмент. Он убирает лишнее и помогает трудиться эффективнее. Цель определяет человек, и контроль результата тоже остаётся за ним. Отсюда вытекает и роль государства. Не рассуждать о перспективах, а формировать условия, при которых внедрение действительно идёт: в отраслях экономики, на производстве, в учреждениях и сервисах. Наша задача – помогать, устранять преграды и доводить технологии до практического применения во всех регионах нашей страны», – отметил Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков раскрыл инструменты реализации Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года, подчеркнув роль регионов в этом процессе.

«Наслоение демографических и технологических вызовов усложняет задачу для системы образования и содействия занятости. Мы должны внимательно следить за трансформацией технологий, чтобы образовательные программы и программы переобучения оперативно дорабатывались и соответствовали запросу рынка. Наша цель – конвертировать технологические изменения в возможности самореализации для каждого. Эта задача решается через прогнозирование кадровой потребности, развитие системы профквалификаций, повышение практикоориентированности обучения, организацию системы переобучения и повышения квалификации для взрослых соискателей. Сегодня мы совместно с отраслевым экспертами, Советами по профквалификациям, нашими коллегами из образовательного блока создаем систему координат, которая позволяла бы оперативно и точно переносить меняющиеся запросы экономики в процессы подготовки. Одновременно развиваем и инфраструктуру содействия занятости – кадровые центры, портал «Работа в России» с тем, чтобы эти инструменты становились единым окном для координации всех участников рынка труда», – отметил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, приветствуя участников, объяснил, почему в условиях стремительно меняющегося мира главным инструментом становится сила профессионального сообщества и горизонтальные связи между участниками.

«Скорость изменений сегодня так велика, что будущее перестаёт быть линейным. Одна технологическая история способна кардинально перевернуть всё, что мы планировали ещё вчера. Именно поэтому одна из главных задач Мастерской – научить быстро работать с информацией и выстраивать горизонтальные связи между участниками. Сообщество профессионалов, которое сегодня собралось в «Сенеже», способно вместе добиться гораздо большего. Эта сеть – фундамент для принятия взвешенных решений и реализации стратегий в непростых условиях. Потому что, когда рядом единомышленники, любые задачи становятся решаемыми», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Своим опытом реализации кадровых стратегий и развития человеческого потенциала регионов поделился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал о системной работе с кадрами и внедрении искусственного интеллекта в управление регионом.

«Мы должны постоянно искать тех, кто способен решать задачи и соответствует будущим требованиям. Кадровая политика начинается раньше вакансии: в Липецкой области мы внедрили прогнозирование потребностей рынка труда и под это перенастроили систему среднего профессионального образования, убрав специальности, которые не дают людям достойного заработка. Сегодня мы активно подключаем искусственный интеллект для оптимизации процессов и принятия взвешенных кадровых решений, что позволяет повысить эффективность работы и сосредоточиться на главном», – отметил Игорь Артамонов.

Программа модуля включает практикумы с использованием ГигаАгента, выездные сессии на восьми ведущих технологических площадках страны (МФТИ, МГТУ им. Баумана, Центр робототехники Сбера, предприятия Росатома и Роскосмоса, профильные медицинские центры), а также формулирование OKR и защиту предварительных контуров кадровых стратегий регионов. Экспертную поддержку участникам окажут 13 выпускников программы «HR-лидеры трансформации» из крупнейших компаний и ведомств страны – холдинга «Вертолёты России», X5, «Стройтранснефтегаза», ФНС России, Пироговского университета.