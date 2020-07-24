Игорь Артамонов принял участие в расширенном заседании коллегии областной прокуратуры

Прокуратура Липецкой области подвела итоги работы за полугодие. В расширенном заседании коллегии принял участие глава региона. Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников ведомства за продуктивное сотрудничество, а также озвучил направления, в которых необходимо усилить работу.

«Защита законности и прав граждан должны быть на первом месте, – сказал Игорь Артамонов. – Мы будем и дальше активно взаимодействовать с ведомством. Особое внимание хотелось бы обратить на работу с обращениями граждан. Здесь требуется оперативное реагирование. Незаконные действия должны вовремя пресекаться».

Прокурор области Геннадий Анисимов отметил, что в первом полугодии в условиях неблагоприятных экономических факторов, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, особое внимание уделялось решению задач по защите трудовых, жилищных и иных социальных прав человека, соблюдению интересов детей, обеспечению законности в сферах экономики, охраны окружающей среды.

За первые шесть месяцев 2020 года прокурорами выявлено 25 тысяч нарушений закона, направлено в суды 4,7 тысячи исков. К административной ответственности привлечено две тысячи лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 156 уголовных дел. Также отмечалось, что особое внимание в своей работе прокуроры уделяли соблюдению прав участников долевого строительства. По материалам прокурорской проверки, вскрывшей хищение бюджетных средств на 130 миллионов рублей, возбуждено уголовное. Также сотрудники ведомства активно принимали меры по противодействию коррупции, выявив 1 654 нарушения в данной сфере.

Борьба с преступностью и укрепление правопорядка – основное направление деятельности прокуратуры. С начала года зарегистрировано 6 246 преступлений. Общая их раскрываемость составила 68,4%. Сократилось количество убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев. Не допущено межнациональных конфликтов и проявлений терроризма.