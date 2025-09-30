Игорь Артамонов принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Оно прошло под председательством помощника Президента России, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Ключевой темой обсуждения стала выработка единого стандарта помощи участникам СВО и их семьям. Губернатор Липецкой области поделился с коллегами из других регионов наработанным в регионе опытом. Он рассказал о действующей в области системе сопровождения участников СВО, которая начинается с первого дня службы и продолжается после возвращения бойца домой.

Особую роль в этой работе играет цифровая платформа «Забота», которая действует как единое окно для решения любых вопросов: от получения образования и медицинской помощи до проблем в сфере ЖКХ и юридического консультирования. Работа платформы организована в круглосуточном режиме.

«Отдельного внимания заслуживает трудоустройство и переобучение ветеранов. Наши семейные кураторы заранее выясняют планы бойца – какое у него образование, сохранилось ли рабочее место, хочет он освоить новую профессию или открыть бизнес. К моменту возвращения человека у нас уже готова индивидуальная программа адаптации и банк вакансий», – подчеркнул губернатор.

Для комплексной медицинской и психологической реабилитации в регионе созданы все условия на базе центра «Сосновый бор». Он обладает современным оснащением, укомплектован опытными специалистами и обеспечивает комфортную атмосферу для восстановления. Важным преимуществом является то, что лечение и реабилитация проходят в непосредственной близости от дома и семьи участника СВО.

«Надеюсь, что наши разработки и проекты будут интересны и полезны стране, её защитникам, – отметил Игорь Артамонов. – Уверен, что объединив лучшие практики регионов, мы создадим по-настоящему эффективную систему заботы о наших героях».