Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в Российском экологическом форуме. Он выступил на пленарном заседании, которое прошло с участием вице-премьера России Дмитрия Патрушева. Обсуждались итоги работы по переходу на новую систему обращения с отходами и дальнейшие планы по развитию данной сферы.

«Состояние сферы обращения с отходами – значимая составляющая комфорта жизни наших граждан, – подчеркнул вице-премьер. – За прошедший период построено более 250 объектов для обработки, утилизации и хранения отходов. С 2019 года объёмы сортировки мусора увеличились почти в пять раз, утверждён новый порядок определения нормативов накопления ТКО. В России создаётся информационная система учёта твёрдых коммунальных отходов».

Руководитель Липецкой области рассказал о проделанной в регионе работе. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» были рекультивированы крупные свалки в нескольких муниципалитетах.

«К 2030 году планируем перейти на полную сортировку отходов, – сообщил губернатор. – Президентом поставлена задача – вдвое снизить объёмы захоронения ТКО. Во исполнение этого поручения в России создаётся новая инфраструктура, строятся специальные площадки. В том числе и в нашем регионе».