Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал международным компаниям о принципах ЕSG, реализуемых в регионе. Он выступил на сессии «Российско-европейские отношения: отвечая на вызов времени», организованной Ассоциацией Европейского Бизнеса на площадке Петербургского международного экономического форума.

Среди других участников сессии были председатель Правления АЕБ Йохан Вандерплаетсе, министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава региона Европа и Латинская Америка Арун Бансал, исполнительный вице-президент, член исполнительного комитета Air Liquide Франсуа Жаков, глава дивизиона «Европа» Симоне Мори, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, генеральный директор Coca-Cola HBC Александар Ружевич, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун и другие представители крупнейших компаний.

Ключевой темой сессии стало достижение целей устойчивого развития как универсального и общепризнанного ориентира для национальных правительств и бизнеса. Технологии и инновации, которые разрабатывают и внедряют российские и европейские компании, в частности, «хорошее здоровье и благополучие», «недорогостоящая и чистая энергия», «индустриализация», «инновации и инфраструктура» имеют потенциал для достижения большинства целей устойчивого развития. В тоже время всё больше компаний ставят для себя цели по снижению углеродных выбросов и других ESG-направлений.

Игорь Артамонов поделился опытом Липецкой области в этой сфере. «Липецкая область – один из немногих российских регионов, который имеет и актуализирует ESG-рейтинг. Для нас это не просто буквы, для нас это норма жизни. В регионе работают несколько десятков европейских компаний, которые успешно развиваются, каждый год к нам приходят новые инвесторы и мы привлекаем тех, кто использует принципы ESG. Взаимодействуем с российскими партнёрами, такими как НЛМК. В прошлом году мы подписали соглашение по реализации комплекса мер по снижению выбросов. Сегодня подписали соглашение с компанией «Новотранс» по реализации многомиллиардного проекта на территории региона, который также будет отвечать принципам «зелёной металлургии». Мы хотим стать образцовым регионом в нашей стране по реализации принципов ЕSG», – сказал Игорь Артамонов

Участники дискуссии также обсудили, какие сферы промышленной и научно-технической кооперации являются наиболее перспективными для сотрудничества, как бизнесу получить доступ к инструментам финансирования проектов устойчивого развития и что могут предложить регионы России для реализации таких проектов.