Губернатор Липецкой области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов принял участие в XXII Съезде партии, собравшем больше 1000 делегатов со всей страны.

Перед началом Съезда Игорь Артамонов, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал работу реготделения партии в Липецкой области, подчеркнув особую роль Совета первичных отделений. «Первички» помогают собирать наказы избирателей, которые формируют приоритетные направления работы народной программы. Для нашего региона это здравоохранение, образование, дорожная инфраструктура. Мы выполнили 2000 тысячи наказов избирателей и ещё 1000 дополнительно вне программы по просьбам жителей», — отметил Игорь Артамонов. Отмечается, что за пять лет в регионе отремонтированы 14 медицинских учреждений, 16 детских садов и 118 школ. Строятся новые объекты социальной инфраструктуры. Обновлены 2,8 тысячи километров дорог и 34 моста.

Глава Липецкой области подчеркнул, что безусловным приоритетом реготделения партии и органов власти остаётся всестороння поддержка участников СВО и членов их семей. «Липецкие бойцы, заключившие контракт с Минобороны, полностью обеспечиваются всем необходимым на первое время: формой, спальниками, медикаментами и сухпайками. Тратиться на подготовку к отправке им не нужно. У нас пять именных дивизионов, мы на связи с командованием и оперативно выполняем все просьбы: привозим автомобили, квадрокоптеры, генераторы, средства защиты, печи, рации и другое», — комментирует Игорь Артамонов. За ленточку из Липецкой области отправлено больше 700 тонн гуманитарного груза. Ведется адресная работа с родственниками бойцов. Семьи оставляют заявки куратору через платформу «Патронаж». Обработано почти 29 тысяч таких заявок, 99% решены.

В рамках Съезда партии «Единая Россия» участники обсудили задачи на 2025 и 2026 годы, внесли изменения в народную программу, Устав, а также провели ротацию руководящих органов.