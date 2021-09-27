Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в первом общем совещании депутатов регионального парламента. В седьмом созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам. Из 42 депутатов – 23 единороссы, 15 коммунистов, а также по одному представителю от партий «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.

«Хочу поздравить вас с избранием. Жители региона оказали вам большое доверие. Значительное представительство разных партий говорит о том, что выборы в Липецкой области были чистыми и прозрачными. Надеюсь, что в областном парламенте будет выстроено конструктивное взаимодействие на благо жителей Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов в приветственном слове.

Общее совещание областных парламентариев по традиции провёл старейший депутат облсовета. Им стал Равиль Анутов. На заседании народные избранники сформировали организационный комитет по подготовке первой сессии регионального парламента седьмого созыва. В его состав войдут представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет.

Сразу после общего совещания состоялось заседание оргкомитета, где депутаты определили дату первой сессии, порядок её проведения и схему размещения парламентариев в зале. Согласно принятому решению, на первую сессию депутаты соберутся 1 октября.