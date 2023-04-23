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Игорь Артамонов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками.

Совещание в конце недели провёл заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обсуждали показатели в Центральном федеральном округе, возникающие проблемы и пути их решения.

Главы регионов выступили с докладами, в которых рассказали, как обстоят дела с контрактниками в их субъектах.

По словам Дмитрия Медведева, идет постоянный обмен информацией с полномочными представителями Президента РФ, которые делают предложения по совершенствованию правил, законов и актов министерства обороны РФ.

«Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и практиках. Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят», — подчеркнул Дмитрий Медведев.