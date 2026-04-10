Игорь Артамонов принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили достижение национальных целей в сферах ЖКХ и строительства, а также внедрение новых технологий, призванных повысить качество жизни граждан.

Липецкая область была представлена как один из лидеров цифровой трансформации. Регион создаёт собственные ИИ-разработки и использует их практически во всех сферах. В каждом министерстве сформированы команды по цифровизации, реализованы десятки эффективных решений в области безопасности, здравоохранения, социальной защиты, имущественно-земельного комплекса. Ещё больше 20 проектов находятся на стадии внедрения.

В числе успешных практик, представленных главой региона, – бот Государственной жилищной инспекции. С помощью искусственного интеллекта он анализирует сообщения в 3,6 тысячи домовых чатов, предупреждает жителей об отключениях ресурсов, рассылает важную информацию и, что особенно ценно, выявляет проблемные точки. Система позволяет оперативно получать картину обращений по отоплению, водоснабжению, вывозу мусора и работе управляющих компаний. Это даёт возможность принимать точные и своевременные решения.

Игорь Артамонов также отметил потенциал применения ИИ в строительной отрасли – от этапа экспертизы до ввода объектов в эксплуатацию. Разработки региона в этом направлении уже ведутся. Губернатор подчеркнул, что Липецкая область открыта для новых инициатив, обмена опытом и совместных проектов с другими субъектами РФ.

«Искусственный интеллект у нас внедряется фактически во все сферы. Мы открыты для новых инициатив, для обмена опытом, для совместных проектов с другими регионами. Цифровая трансформация не знает границ. Её смысл в том, чтобы человеку было комфортнее жить», – отметил Игорь Артамонов.