Вопросы улучшения демографической ситуации в Липецкой области обсудили участники стратегической сессии. В ней приняли участие министры социальной политики и здравоохранения Липецкой области, главы муниципалитетов, представители исполнительных органов региона, работодателей, студенчества, священнослужители.

В регионе действует комплекс мер поддержки семей с детьми. С 2025 году молодые родители не старше 35 лет теперь могут получить 300 тысяч рублей единовременно при рождении третьего или последующего детей. Также ввели меры поддержки для награждённых медалью ордена «Родительская слава» и званием «Мать-героиня». Выплаты на школьную и спортивную форму для школьников Липецкой области из многодетных семей выдают без заявления. Раньше выплату оформляли не выходя из дома через Госуслуги.

Особое внимание – многодетным. Есть выплаты при рождении детей – от 109 203 рублей при рождении каждого ребёнка, начиная с третьего, до 1 млн 200 тыс рублей при рождении троих или более детей одновременно. Есть меры, помогающие многодетной семье справиться с растущей финансовой нагрузкой: льготы по оплате ЖКУ, выплаты на покупку школьной формы, бесплатный проезд для школьников и студентов, 50-процентная компенсация обучения ребёнка в ссузе, а также за детский сад, посещение ребёнком спортивных занятий, стоимости газификации жилья или подключения к централизованной системе холодного водоснабжения. 1,5 млн рублей предоставляются семьям с 8 и более детьми на покупку автомобиля.

С лета 2022 года в Липецкой области действует региональный социальный контракт. Заключить его могут многодетные семьи, уже реализующие соцконтракт на развитие дела в сфере сельского хозяйства. Доходы семьи при этом не учитываются. Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей. Учреждения культуры в Липецкой области стали максимально открытыми для многодетных семей. Установлено бесплатное и безлимитное посещение всеми членами многодетных семей музеев региона, выставочных залов, а также липецкого зоопарка.

О всех действующих и новых мерах многодетные родители могут узнать у семейного куратора через цифровую платформу «Забота». Различные меры поддержки, в том числе со стороны работодателей, общественных организаций приносят результат: ежегодный рост числа многодетных семей. Рост за пять лет составил 16 %, а за десять лет число многодетных увеличилось в два раза. Сейчас в Липецкой области проживает около 17 тыс. многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки.

«Положительная демография – это не только залог устойчивого развития региона, но и показатель качества жизни. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Для семей с детьми в регионе действуют больше 40 мер поддержки, которые мы будем стараться расширять», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники стратсессии обсудили, как сделать эту работу более эффективной, создать такие условия, в которых семейные пары, будущие мамы всегда бы делали уверенный выбор в пользу рождения ребёнка. Были рассмотрены дополнительные возможные мероприятия по материальной и нематериальной мотивации рождаемости. Одно из таких предложений – создание информационного центра в ЗАГСе, чтобы молодые семьи сразу узнавали о мерах поддержки при рождении детей и подключались к платформе «Забота».