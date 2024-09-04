Общественная палата Липецкой области организует и проводит стратегические сессии «Проектируем будущее вместе» в трудовых коллективах и общественных объединениях региона, чтобы познакомить липчан с работой правительства области, а также получить обратную связь и узнать, что больше всего волнует жителей. Так, по приглашению Общественной палаты в стратегической сессии с активом ветеранских организаций региона принял участие губернатор области Игорь Артамонов.

Представители общественности обсудили с руководителем региона контроль над исполнением экологического законодательства, меры, предпринимаемые для снижения оттока талантливой молодежи в крупные города, наставничество с привлечением ветеранов, внутридворовое благоустройство и взаимодействие с управляющими компаниями. Также липчане выразили признательность региональному правительству за реализацию и продвижение проектов «Патронаж» и «Липецкое долголетие» и внимательное отношение ко всем просьбам, поступающим от ветеранов, бойцов СВО и их семей. В конце встречи состоялось награждение наиболее активных общественников юбилейными медалями Липецкой области.

«Липецкая область старается уделять максимум внимания приоритетным направлениям, обозначенным российским правительством. Это, прежде всего, здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ. И, разумеется, главным в этой работе является забота о людях – о каждом жителе. Ежегодно в регионе появляются новые меры поддержки, а уже реализуемые успешные инициативы – охватывают новые категории граждан. В частности, к системе «Патронаж» подключены люди серебряного возраста, семьи защитников, многодетные, молодые родители, студенты, педагоги. Актуальность проекта подтверждается тем, что «Патронаж» используется не только в Липецкой области, но и во многих других регионах», – отметил Игорь Артамонов.