Игорь Артамонов принял участие в торгово-закупочной сессии

Глава региона Игорь Артамонов сегодня оценил продукцию липецких производителей, которые собрались на рынке «Европейский». Здесь в течение двух дне проходит торгово-закупочная сессия с местными товаропроизводителями и представителями региональных и федеральных торговых сетей.

Для жителей организована продажа свежих местных продуктов. Липецкие предприятия перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные кооперативы, фермеры представили мясную, рыбную и молочную продукцию, деликатесы и полуфабрикаты, сыры, фрукты и овощи, соленья, маринады, мед и продукты пчеловодства, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки, кофе, конфеты и кондитерские изделия.





«То, что мы видим и те отзывы, которые получаем о липецкой продукции, очень впечатляют. Они только положительные. Но нам не хватает маркетинга и упаковки. Сегодня прошли, пообщались с фермерами, посмотрели и определили в каком сегменте нам работать. Наша задача – помочь липецким производителям найти рынки сбыта. Многие задают вопросы почему нет магазина в Москве, Санкт- Петербурге. Будем думать о поддержке производителей с точки зрения продвижения товара, маркетинга и упаковки», – отметил Игорь Артамонов.

Рынок «Европейский» стал платформой для объединения власти, производителей, представителей торговых сетей и общепита. Цель закупочной сессии – расширение рынков сбыта для региональных производителей, увеличение присутствия в предприятиях розничной торговли продукции местных производителей, увеличение интереса и доверия к продукции местного производства, обеспечение возможности для жителей области покупать качественную продукцию по доступным ценам, отметили в управлении потребительского рынка и ценовой политики.

Задача – расширить бизнес-коммуникации между производителями Липецкой области и потенциальными покупателями, обеспечить взаимодействие производителей Липецкой области с потенциальными покупателями.

Участникам была предложена насыщенная программа – ярмарка в новом формате, дегустация, бизнес-встреча с участием производителей, ритейлеров, рестораторов, представителей власти и общественных организаций. Профессионалы отрасли делились опытом, обсуждали вопросы и проблемные моменты, возникающие в процессе взаимодействия между производителями и ритейлерами.