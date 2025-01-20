Торжественное собрание в честь Дня работника прокуратуры Российской Федерации и 303-й годовщины образования прокуратуры России состоялось в прокуратуре Липецкой области. В нем приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Провалёнкова, заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Богодухов.

«Вы являетесь хранителями правопорядка, защитниками закона и справедливости. Ваша работа требует не только профессионализма и знаний, но и огромного мужества и внутренней силы. Каждый день вы решаете сложные и ответственные задачи, направленные на борьбу с преступностью, противодействие терроризму и экстремизму, и другие, которые помогают сделать жизнь людей лучше. Ваша деятельность тесно связана с работой органов власти, в частности по реализации национальных проектов. Это наша общая зона ответственности, с которой мы успешно справляемся», – сказал Игорь Артамонов.

В минувшем году пристальное внимание прокуроры уделяли борьбе с коррупцией, соблюдению прав мобилизованных граждан и их семей, инвалидов, поддержке детей-сирот. На особом контроле находились вопросы исполнения законодательства в сфере здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, борьбы с преступностью. За каждой мерой прокурорского реагирования – восстановленные права и вера людей в торжество закона и справедливости.

В праздничной обстановке прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов и Игорь Артамонов вручили награды, почетные грамоты и памятные подарки отличившимся прокурорским сотрудникам и ветеранам.