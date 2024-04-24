Губернатор Игорь Артамонов принял участие в церемонии торжественного открытия Доски почёта «Трудовая Слава Липецкой области». Каждый год на ней появляются портреты 30 липчан, которые своим трудом, творчеством и общественной деятельностью прославляют регион.

«Всегда приятно проводить это мероприятие, потому что Липецкая область прекрасна и в первую очередь она славится своими людьми. У нас очень много успехов в разных отраслях – в здравоохранении, образовании, экономике. Появляются новые производства, в сельском хозяйстве наша компактная область вошла в десятку лучших регионов по экспорту. Все эти результаты достигнуты благодаря нашим труженикам, лучших из которых мы награждаем сегодня. Вы – наша гордость. Доска почета по праву ваша», – выступил Игорь Артамонов.

Среди награжденных представители лесной отрасли и социальной службы, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, медики, учителя, работники культуры, руководители общественных объединений, пожарный, ветеринар, тренер по спортивной гимнастике. Лауреаты этого года получили свидетельства о занесении на Доску почёта и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», а также денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Доска почета снова сделана интерактивной в рамках совместного проекта управления социальной политики Липецкой области и Липецкого филиала «Ростелекома». Чтобы узнать о каждом труженике, достаточно отсканировать куар-код с помощью смартфона.

После награждения лауреатов Доски почета состоялась церемония чествования героев акции «Человек Труда», которая стартовала в рамках федерального проекта «Выбирай своё». Поздравительные адреса и памятные подарки получили кавалер ордена Трудовой Славы III степени и ордена Почета, разливщик стали с 40-летним стажем липчанин Юрий Савин и полный кавалер ордена Трудовой Славы Лидия Кирьянова из Лебедянского района, много лет трудившаяся ткачихой. Акция «Человек Труда» проводится с целью популяризации труда как ценности и социального блага и формирования уважительного отношения к труду и профессиональному подходу к работе.