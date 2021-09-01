Крупнейшая поликлиника будет построена в Добровском районе. Сегодня глава региона Игорь Артамонов вместе с главой Добровского района Анатолием Поповым заложили первый камень под строительство медучреждения.

«Это очень важный объект. Знаю, сколько обращений было по этой поликлинике и как в ней нуждаются жители. Финансирование есть, ждем, когда начнутся работы. Строительство должно завершиться через два года», – отметил Игорь Артамонов.

В один из своих первых рабочих визитов в Добровский район глава региона увидел недострой рядом с районной больницей и поручил разработать проект нового современного поликлинического корпуса. Он имеет важное социальное значение. Все существующие медучреждения разбросаны по району, здания давно требуют ремонта. Современный медицинский комплекс соединится с Добровской районной больницей переходом. Объект многопрофильный: здесь откроются поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением и женской консультацией; стационар с приемным отделением и операционным блоком ; отделение скорой медицинской помощи; клинико – диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение.

Модернизация в сфере здравоохранения в Добровском районе продолжится. Кроме стационарно-поликлинического корпуса районной больницы, будут построены ФАПы в селах Ратчино, Чечеры, Путятино, автопарк районной больницы пополнится легковыми автомобилями.