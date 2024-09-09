Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел телемост с регионами, где в эти дни проходили выборы. В Липецкой области видеоконференция проходила в региональном исполкоме партии при участии секретаря реготделения Игоря Артамонова, членов генерального Совета Партии «Единая Россия» – председателя облсовета Владимира Серикова и депутата Госдумы Татьяны Дьяконовой.

Как отметил Дмитрий Медведев, выборы прошли практически по всей стране. В том числе кандидаты от единороссов принимали участие в избирательных кампаниях в 84 регионах. Отдельно глава единороссов обратился к субъектам, где выборы проходили в сложных условиях – Курской, Брянской, Белгородской областям, отметив, что их жители проявили особый патриотизм и гражданское мужество.

«Наша страна проводит специальную военную операцию. И в этих условиях мы обязаны поддерживать нормальное функционирование экономики, социальных сфер, государственных механизмов. Мы способны это обеспечить, и доказываем это на деле. Поэтому граждане Российской Федерации поддерживают нашу партию. Помните об этом и не растеряйте доверие россиян», – сказал Дмитрий Медведев.

В Липецкой области проходили не только выборы губернатора, но и десять избирательных кампаний по выборам депутатов районных и сельских Советов.

«Выборы в Липецкой области проходили как в обычном формате на избирательных участках, так и дистанционно. Причем дистанционное электронное голосование показал высокую активность и актуальность в связи с ростом популярности цифровых сервисов», – отметил Игорь Артамонов.