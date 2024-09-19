Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в видеоконференции, которую провёл Президент России Владимир Путин с главами регионов, избранными по итогам выборов 6-8 сентября 2024 года.

«Прежде всего, хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Уровень поддержки, который вы получили, говорит о высоком доверии, о том, что жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», – сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что требования общества к власти, в том числе региональной, растут. Люди ждут от высших должностных лиц работы с полной отдачей, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств. Важными направлениями работы в субъектах Владимир Путин назвал, как и прежде, реализацию национальных проектов, как основных механизмов достижения масштабных стратегических целей.

«Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле», – подчеркнул Президент.

Также указано на важность поддержки успешных предпринимательских, в том числе высокотехнологичных, инициатив, обмен лучшими практиками между регионами, модернизацию производств и содействие научно-технологического и кадрового потенциала. Особую значимость для будущего страны, по словам главы государства, имеет вклад каждого региона в поддержку специальной военной операции.

«Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей», – отметил Владимир Путин.

В ходе единого дня голосования в России избирали глав 21 региона. В Липецкой области максимальную поддержку получил действующий губернатор Игорь Артамонов – 81,16% от числа проголосовавших.

«Липецкая область — лидер по многим направлениям, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас сформирована хорошая команда, доказавшая свою эффективность, целеустремлённость, профессионализм и преданность региону. Будем стратегически решать задачи, поставленные Президентом. Все они взяты на мой личный контроль», — резюмировал Игорь Артамонов.