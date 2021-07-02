Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Беларуси на тему «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».

Форум прошел под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси в формате видеоконференции. Пленарное заседание открыли Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В рамках заседания перед участниками выступили Председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Участниками форума стали также руководители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов РФ и Республики Беларусь.

На форуме отметили, что важнейшим приоритетом межрегионального сотрудничества двух государств должна стать ускоренная цифровая трансформация экономики и поступательная цифровизация социальной сферы. Применение современных цифровых технологий будет способствовать расширению сотрудничества в области образования и науки, культуры и туризма. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов, подписанию соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России. Участие в подобных форумах способствует реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Республика Беларусь и Липецкая область уже много лет являются партнерами в различных сферах деятельности и осуществляют эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь в первом квартале 2021 года увеличился на 87% и составил 55,5 млн. долларов США. Положительное торговое сальдо составило 23,8 млн. долларов США. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 1 квартал 2021 г. вырос на 77% и составил 39,6 млн. долларов США. Главными товарными группами экспорта являются: сталь; жмых и шрот подсолнечника; угольные смолы; безалкогольные напитки.Импорт из Беларуси за 1 квартал 2021 г. вырос на 118,7 % и составил 15,8 млн. долларов США. Структура импорта представлена оборудованием и механическими устройствами, их частями; удобрениями; изделиями из черных металлов.