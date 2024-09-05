На третьем участке особой экономической зоны «Липецк» запущено первое производство. «Липецкий тракторный завод» открывает первый цех, в котором будет организовано производство металлоконструкций и навесного оборудования для сельхозтехники. В перспективе планируется выпуск экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин.

«Мы ждали этого момента и вот сегодня запускаем первый цех. Очень рады, что ЛТЗ начинает возрождаться. Сегодня здесь уже есть рабочие, современные станки, выпускается первое оборудование. Будем постепенно восстанавливать цех за цехом и развивать эту площадку. Пообщались с коллективом завода. Есть и молодёжь, и трудовые династии. У всех очень позитивный настрой. ЛТЗ – знаковый для города и области завод. И его история продолжается», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщил директор ООО «Концерн «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов, в рамках развития производства экскаваторов-погрузчиков прорабатывается возможность заключения специального инвестиционного контракта с последующим достижением глубины локализации машин в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

«Мы готовы взять на себя все обязательства по полной локализации в России технологии производства экскаваторов-погрузчиков. Пока начали с производства металлоконструкций для погрузчиков, вагонов, коммунальной техники. Дальше планируем выпускать всё полностью — раму, кабину. Впоследствии планируем перейти и к гидравлике», — сказал Андрей Водопьянов.

Инвестиции в запуск нового производства составили 500 млн рублей, к концу 2025 года инвестиции по первому этапу составят 1,2 млрд рублей. На последующих этапах развития ЛТЗ планируется расширение площадей и увеличение объёмов инвестиций в развитие производственных мощностей.

Предприятие оснащено современным оборудованием. Первые сотрудники цеха уже оценили условия работы.

«Станки все новые, приятно на таких работать. Приятно возрождать тракторный завод. И зарплата здесь хорошая», — рассказал Евгений Казьмин, оператор листогибочного станка.

«Я из династии тракторостроителей. Здесь трудились мои родители, сестра и брат папы. Я сама проработала на ЛТЗ 46 лет. Очень воодушевляет видеть, как завод переживает вторую жизнь», — рассказала Наталья Колесникова, специалист по работе с активами и коммерческой недвижимостью.