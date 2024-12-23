Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Государственного Совета. Его провёл Президент России Владимир Путин. Обсуждались вопросы повышения демографии в стране и меры поддержки, которые необходимо ввести, чтобы молодёжь стремилась к созданию семьи и рождению детей.

Как подчеркнул Владимир Путин, стране нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей.

«Необходимо так организовать работу, чтобы все семьи, с разным уровнем доходов чувствовали заботу и поддержку со стороны государства, – сказал Президент. – Семья – а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети – должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей».

Как отметил по итогам заседания губернатор Липецкой области, в регионе ведётся системная работа по улучшению демографической ситуации. Вводятся новые меры поддержки, улучшаются сервисы.

«Процесс этот небыстрый, но постепенно ситуация меняется. Например, по многодетным семьям. За 5 лет у нас их стало на 16% больше», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Накануне в регионе по инициативе губернатора была введена новая мера поддержки – 300 тысяч рублей на третьего или последующих детей молодым семьям. Глава региона рассказал о проактивной работе с многодетными. В этом помогает цифровая платформа «ЗАБОТА». Раньше это был «Патронаж». Это круглосуточный сервис, через который можно обратиться к семейному куратору, оформить выплаты и соцуслуги.

«Бывают и нестандартные вопросы – по каждому стараемся помочь. Однажды к семейному куратору обратилась многодетная семья, где ребёнок не мог получить место в общежитии московского вуза. Всё решили», – рассказал губернатор.

К «Заботе» подключены и будущие мамы. Они могут запросить связь с врачом, сделать запрос на оказание психологической помощи, что-то уточнить, получить советы по уходу за ребёнком. Здесь же приходят напоминания о времени следующего визита к врачу, о приёме лекарств, о необходимости пройти обследование.

Владимир Путин в числе приоритетов в поддержке многодетных семей назвал предоставление мест в детсадах, обеспечение формой и бесплатным питанием в школах. В Липецкой области подобные меры поддержки предоставляются.

«На ближайшие три года мы выделили дополнительные средства на бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, выплаты на школьную и спортивную формы предоставляем, а очередей в садиках у нас давно нет. Многодетных становится больше, значит, меры работают», – отметил губернатор.

Президент обратил внимание участников заседания на работу с бизнесом. По словам Главы государства компании должны быть более социально ответственными и предоставлять льготы семьям, в которых есть дети. В Липецкой области уже больше 200 компаний в внедрили корпоративный демографический стандарт. Предоставляют льготы, выплаты, путёвки в санатории.