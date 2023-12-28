Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Государственного Совета, которое прошло в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца под председательством Президента России Владимира Путина. Обсуждались вопросы повышения престижа профессии педагога и развития наставничества.

В числе приоритетных задач Владимир Путин назвал повышение доходов учителей. «Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов, – подчеркнул Президент. – Я прошу Правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя».

По итогам заседания Госсовета руководитель Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в регионе в полном объёме исполняются Майские указы Президента и зарплата педагогов регулярно повышается. Кроме того, реализуются различные меры поддержки.

«К примеру, единовременные выплаты молодым учителям и воспитателям – по 120 тысяч рублей. У нас больше десяти областных премий для работников сферы образования, в том числе мастеров производственного обучения», – сообщил губернатор.

Также на Госсовете отмечалось, что необходимо снизить бюрократическую нагрузку на учителя. «Да, учитель – это всегда бумажная работа. Но она не должна быть излишней. Над этой задачей в ближайшее время активно поработаем. Всё, что можно сделать в электронном виде – будет сделано. У нас замечательные учителя и мы хотим, чтобы они реализовали свой потенциал, а не зарылись в лишней отчётности», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Большое внимание было уделено поддержке наставников. Прозвучали предложения о введении Дня наставника, о материальной поддержке наставников и установлении для них официального статуса.

В заседании Госсовета приняла участие педагог из Липецка Екатерина Сигарева. Она преподаёт химию в школе №26 и является классным руководителем. В этом году Екатерина стала финалисткой федерального конкурса «Классная тема», который проводился при поддержке Минпросвещения России.

В беседе с Президентом Екатерина подчеркнула, что для современного учителя очень важны условия труда и привела в пример свой родной регион, где в ближайшие три года планируется капитальный ремонт 50 школ.