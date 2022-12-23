Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Государственного Совета РФ, которое в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца провел Президент России Владимир Путин. Заседание посвящено вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

Открывая Госсовет, глава государства сказал, что поддержка молодёжи является стратегически важной темой, так как их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России.

«Молодых людей в нашей стране порядка 40 миллионов человек. Они по природе своей призваны идти вперёд, совершать прорывы. Нам нужно всемерно помогать им на этом пути, формировать условия для максимального раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ обозначил первостепенные задачи федеральной и региональной власти, направленные на поддержку самореализации молодых граждан России. Владимир Путин отметил добровольцев, которые поддерживают военнослужащих и их семьи, помогают мирным людям в зоне специальной военной операции. Участие в добровольческих проектах для многих стало нормой жизни. Президент подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить наряду с учёбой практику в волонтёрских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности, сообщает kremlin.ru.

«Реализациия молодежной политики в современных условиях – сейчас это действительно стратегически важная тема. И Президент обозначил точки, на которые страна должна опираться при работе с молодежью. Во-первых, должна быть выстроенная система поддержки молодых людей. Во-вторых, дети должны быть ограждены от информационных атак Запада, а значит, необходима сильная база в виде достоверных знаний и как можно больше занятий по истории России, чтобы не допустить искажений и подмены фактов. И третье – никакой бюрократии и формализма в работе с молодежью», – отметил Игорь Артамонов.

Накануне Госсовета прошли совещания и заседания рабочих групп, где руководители регионов вместе с экспертами и членами Правительства РФ обсуждали молодежную политику и делились региональными практиками. Доклады рабочих групп были представлены Владимиру Путину на заседании.

«Рассказал коллегам о проекте восстановления детского лагеря «Прометей». Хочу, чтобы он стал крупнейшим центром в Черноземье, где дети смогут отдыхать, реализовывать свои проекты, создавать новое. Мы обязательно доведем этот проект до конца. Будем встречать здесь детей со всей России. Уверен, что наш «Прометей» будет востребован и поможет в реализации молодежной политики», — отметил Игорь Артамонов.