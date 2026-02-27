Игорь Артамонов принял участие в заседании по профилактике подростковой преступности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в межведомственном семинаре-совещании с руководителями образовательных организаций. Темой встречи стала «Профилактика деструктивного поведения обучающихся. Организация профилактической работы по недопущению экстремизма и терроризма в молодежной среде». Мероприятие прошло на базе школы № 58 города Липецка.

В ходе заседания была отмечена необходимость усиления работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также предупреждению деструктивных проявлений, включая экстремизм и терроризм. Отдельно обозначена проблема малолетних детей, совершающих общественно опасные деяния, что требует особых подходов в воспитательной деятельности.

Игорь Артамонов выступил перед участниками совещания, обозначив необходимость кардинального пересмотра подходов к профилактической работе. Губернатор подчеркнул, что традиционные методы – лекции, беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних, экскурсии – должны быть дополнены современными эффективными практиками.

Особое внимание глава региона уделил работе с «группами риска» и детьми из неблагополучных семей. Он призвал педагогов и психологов внимательно отслеживать изменения в поведении учеников: резкое падение успеваемости, тревожность, раздражительность, цифровую зависимость, сокращение общения со сверстниками.

«Все отклонения в поведении должны быть под контролем. Буллинг и абьюз часто заканчиваются трагедией, когда ребенок попадает под влияние деструктивных сообществ», – заявил Игорь Артамонов.

Губернатор также потребовал усилить просветительскую работу по цифровой безопасности, отметив, что дети в социальных сетях становятся легкой добычей для вербовщиков и мошенников.

Перед образовательными организациями региона поставлены следующие задачи:

— организовать систематическое наблюдение за динамикой успеваемости и посещаемости учащихся. Резкое падение этих показателей должно рассматриваться как сигнал для незамедлительной проверки;

— выявлять признаки деструктивного поведения: повышенную тревожность, раздражительность, резкие перепады настроения, апатию, цифровую зависимость, сокращение общения со сверстниками;

— для каждого подростка, попавшего в «группу риска», разрабатывать и регулярно актуализировать индивидуальный план профилактической работы с обязательным участием педагогов, психолога и родителей;

— привлекать таких учеников к внеклассной деятельности, занятиям в кружках и секциях, чтобы предотвратить их социальную изоляцию;

— создать в каждой школе условия для анонимных обращений учеников (почта доверия, ящики для записок, телефоны доверия), чтобы ребенок мог сообщить о проблеме или угрозе;

— обеспечить постоянный диалог между педагогами, психологами, родителями и учениками для своевременного реагирования на конфликты и отклонения в поведении.