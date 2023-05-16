Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России, которое прошло под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главной темой обсуждения стало развитие внешних связей российских регионов с государствами ближнего зарубежья. Игорь Артамонов обратился к Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие регионам в сопровождении внешнеэкономической деятельности.

«У Липецкой области хороший экспортный потенциал, но нам хотелось бы получать более весомую федеральную поддержку, чтобы находить новые рынки сбыта, выстраивать крепкие логистические цепочки. Содействие министерства помогло бы нам быстрее выполнять поставленные задачи», – сказал Игорь Артамонов.

Министр иностранных дел предложение Игоря Артамонова одобрил.

«Вместе с Минэкономразвития и Минпромторгом России рассмотрели это предложение. Такое сопровождение осуществляется. Но в инициативе губернатора Липецкой области были сформулированы некоторые оценки и подсказки о том, как сделать этот процесс более эффективным. Призываю всех наших коллег в Совете субъектов Федерации направлять свои наблюдения и предложения о том, что можно еще сделать по линии федерального центра для содействия вашим внешним связям в наш адрес», – отметил Сергей Лавров.

Игорь Артамонов также присутствовал на прошлом заседании Совета глав субъектов в ноябре 2022 года. Сергей Лавров отметил, что регионы учли все рекомендации Министерства иностранных дел и развернули системную работу по продвижению отношений с соответствующими партнёрами. В своём выступлении он подчеркнул, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, КНР, Индией, Ираном, Турцией, арабскими странами, активизировались связи между муниципалитетами.

Сегодняшняя встреча была посвящена взаимодействию регионов с государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Предприятия Липецкой области совместно с органами исполнительной власти и институтами поддержки в целях развития сотрудничества со странами Центральной Азии активно используют такие способы взаимодействия как участие в конференциях, форумах, выставках, ярмарках, заседаниях рабочих групп, бизнес-миссиях. На постоянной основе осуществляется связь с АО «Российский экспортный центр» и с торговыми представительствами Российской Федерации в дружественных странах по развитию экспорта и оказанию содействия выходу на зарубежные рынки.

В 2022 году экспортеры Липецкой области при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области» (центр «Мой бизнес») посетили Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизию. Результатом международных мероприятий в данных странах стало подписание соглашений между производственными предприятиями о техническом сотрудничестве, установление деловых контактов с потенциальными покупателями. Со стороны международных партнеров проявлен большой интерес к аграрным товарам липецкого производства.

В ходе делового визита в июне 2022 года представители Согдийской области Таджикистана и Липецкой области подписали в Худжанде ряд меморандумов о межрегиональном сотрудничестве в сфере роста товарооборота сельскохозяйственной продукции, инвестиционного и культурного сотрудничества, а также в сфере образования. В 2023 году запланированы визиты в Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан.

Также сейчас в регионе идет активное развитие внешнеторговых связей с другими странами Азии, в частности Китаем, Индией и Ираном, а также со странами Африки – Египтом и Угандой.