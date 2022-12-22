Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принимает участие в заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях. Его проводит Президент РФ Владимир Путин. По традиции перед началом Госсовета в Кремле Игорь Артамонов присоединился к акции «Ёлка желаний».

«Новый год – время исполнения желаний. Снял три шарика с мечтами детей, у которых непростые судьбы. Иван из ДНР мечтает о проекторе звёздного неба. А сразу две Софии из Липецка о кукле и гаджете. Обязательно исполню все желания ребят», – сказал Игорь Артамонов.