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Игорь Артамонов принял участие во Всероссийкой акции «Ёлка желаний»

39 минут назад
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принимает участие в заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях. Его проводит Президент РФ Владимир Путин. По традиции перед началом Госсовета в Кремле Игорь Артамонов присоединился к акции «Ёлка желаний».

«Новый год – время исполнения желаний. Снял три шарика с мечтами детей, у которых непростые судьбы. Иван из ДНР мечтает о проекторе звёздного неба. А сразу две Софии из Липецка о кукле и гаджете. Обязательно исполню все желания ребят», – сказал Игорь Артамонов.

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