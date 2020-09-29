Игорь Артамонов принял участие во всероссийском Марафоне открытий «Точек роста»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие во всероссийском марафоне открытий центров «Точка роста». В школе №4 города Грязи состоялся телемост с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. На связь вышли представители восьми федеральных округов. ЦФО представляла Липецкая область.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».

Игорь Артамонов рассказал о реализации в регионе национального проекта «Образование» и отметил, что в этом году в Липецкой области открывается 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Такие центры открывают доступ к современному образованию. Это возможности для детей, которые живут в сельской местности и в малых городах, получить те навыки, которые им будут необходимы в будущем. Я уверен, что ребята, которые будут здесь заниматься, добьются самых амбициозных целей и станут востребованными», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области посетил «Точку роста», которая сегодня открылась в грязинской школе. Образовательный центр оформлен в едином стиле в соответствии с брендбуком проекта. Здесь дети смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Юные грязинцы освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования.