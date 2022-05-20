Липецкая область представила на выбор жителей на единой общероссийской платформе http ://48.gorodsreda.r u 54 территории в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2023 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Свой выбор сделал и руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он проголосовал за cквер Безопасности дорожного движения, расположенный рядом с каскадом фонтанов. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале t.me/igor_artamonov48 .

«Тема преображения городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Голосование будет идти ещё две недели. Приглашаю вас принять участие в нём. Благоустроенных мест в регионе должно стать больше. Так и будет. Вместе мы сделаем наши города комфортнее», — отметил глава региона.

На объектах, которые липчане выбирали в регионе в прошлом году, уже приступили к работам по преображению. Например, в Липецке одним из лидеров по количеству набранных голосов в 2022 году стал сквер Маркова. В нем подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к установке бордюров на аллеях. Некоторые из них замостят плиткой, часть – укатают в асфальт. Также согласно проекту, в сквере появятся две детских площадки, зоны для занятий спортом и пространство для выгула домашних животных.

В Ельце и Данкове фаворитами прошедшего года стали объекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – сквер имени Пушкина и бульвар влюбленных. На обоих объектах уже ведутся работы. В сквере завершены демонтаж пешеходного покрытия, прокладка сетей водоснабжения и видеонаблюдения, а также кабеля электроснабжения. В планах обустройство пешеходных зон, замена фонтана, установка малых архитектурных форм и арт-объектов. На бульваре влюбленных в Данкове ведутся демонтажные и земляные работы. Согласно проекту, здесь смонтируют освещение и видеонаблюдение, а также обустроят зоны отдыха, детскую площадку и фонтаны.

В Задонске приведут в порядок территории вдоль русла реки Тешевка – выполнят в плитке пешеходные дорожки, высадят дополнительное озеленение и установят малые архитектурные формы. В Грязях благоустроят сквер по улице Тамбовская – обновят покрытие детской площадки, смонтируют освещение и видеонаблюдение. В Лебедяни преобразят Тяпкину гору – живописный природный памятник и один из известнейших символов города. В результате реализации проекта будут выполнены работы по организации рельефа холма, обустройству тропиночной сети дорожек и установке ограждения.

Всего в Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 общественных пространств.