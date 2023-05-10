Почти 50 пеших туристических маршрутов ждут школьников Липецкой области этим летом. Тропы есть в каждом районе и не по одной, а по несколько, разной направленности и сложности прохождения.

По одному из таких маршутов вместе с учениками липецких и елецких школ прогулялся губернатор региона Игорь Артамонов в рамках Всероссийской программы «Больше, чем путешествие». Она реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи по поручению Президента России при поддержке Министерства науки и высшего образования России в партнёрстве с Российским обществом «Знание», РДДМ «Движение первых» и АНО «Россия – страна возможностей».

Игорь Артамонов вместе со школьниками побывал в окрестностях археологического парка «Аргамач», где проходит одна из туристических экотроп. Дети увидели знаменитое ущелье «Балалайка», побывали на древних скалах, узнали о быте людей, живших в этих краях сотни лет назад.

«Сегодня побывали в удивительных местах, сыграли в старинные игры и вместе приготовили обед. Ответил на вопросы детей. Замечательные ребята, интересуются жизнью региона и его историей. Этот проект как раз для того и создан, чтобы дети узнавали свою большую и малую Родину и любили её», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов поделился планами по развитию пешеходных туристических троп в Липецкой области. Они станут более удобными для туристов, появятся оборудованные места для привала и отдыха.

По итогам сегодняшнего мини-путешествия выйдет видеоролик, который покажут путешественникам всей России на первом туристическом слёте «Маёвка. Больше, чем путешествие».