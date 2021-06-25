Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и его заместитель Илья Тузов, курирующий сферу строительства в регионе, приняли участие во всероссийском семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов. Оно организовано Правительством РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с целью выработки решений для достижения национальных целей, поставленных Президентом России.

В совещании приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, руководители органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального значения.

Основная задача участников семинара – разработать единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому региону. Государственная программа по достижению национальных целей призвана улучшить жилищные условия практически каждой семьи, сделать комфортной среду проживания, обновить облик муниципалитетов. В качестве приоритетов выделяются: повышение доступности жилья, в том числе за счёт льготной ипотеки, развитие индивидуального строительства, комплексное развитие территорий, внедрение новой программы расселения аварийного жилья, создание новых точек притяжения.

Липецкая область имеет хорошие показатели по строительству жилья – в прошлом году регион выполнил задание на 107,3%. Ввод жилья на душу населения составил 1,08квадратных метра на человека, что позволило региону войти в пятёрку лидеров среди субъектов РФ. На 2021 год план по вводу жилья составляет 1,222 млн квадратных метров.

Администрацией Липецкой области подписан Меморандум о сотрудничестве с ДОМ.РФ по вопросу получения займов на строительство инженерной инфраструктуры с субсидированной процентной ставкой 3%, обеспеченных гарантией региона.

Сформирован Атлас перспективных территорий для развития жилищного строительства. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в 2020 году отобрано 33 проекта жилищного строительства на сумму 3,4 млрд рублей, включающих строительство 44 объектов инфраструктуры, большая часть которых будет направлена на обеспечение территорий ИЖС инфраструктурой.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья на территории Липецкой области составляет ежегодно до 80 %.В 2020 году по программе «Сельская ипотека» было выдано кредитов на рекордную для региона сумму – 1 млрд рублей, с учетом того, что запуск продукта был реализован в полной мере начиная со второго полугодия.

В регионе принято решение о внедрении новой технологии индивидуального домостроения. Сборка дома производится целиком на заводе, его установка занимает несколько дней. Сдачу дома «под ключ» планируется осуществлять за три месяца, с учётом подключения к сетям и производства внутренней отделки.

«Индивидуальное жилищное строительство – очень перспективное направление для Липецкой области, которое мы поддерживаем, стимулируем и развиваем, – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов. – Кроме того, для нас актуальна комплексная застройка территорий, особое внимание уделяется переселению из аварийного жилья и созданию инфраструктурных проектов для многодетных семей».