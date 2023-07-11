Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции «Спасибо Учителю», которая проходит в Год педагога и наставника. Руководитель региона опубликовал в телеграм-канале видео, где рассказал о своём учителе истории.

«Хочу вспомнить своего учителя истории Сергея Ивановича Жирова. Моего дорогого педагога уже нет с нами, а его уроки я помню до сих пор. И это не только параграфы из учебника», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов подчеркнул, что его учитель был добрым, мудрым и искренне любил своё дело. «Сергей Иванович научил правильно смотреть на мир, объяснил, как видеть закономерности в событиях и понимать, что определяет ход истории. Рассказал и показал, какая большая и великая у нас страна, научил её любить», – говорится в сообщении губернатора.

Игорь Артамонов добавил, что в Липецкой области много замечательных педагогов, которые вкладывают душу в своих учеников, и поблагодарил педагогов.