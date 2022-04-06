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Игорь Артамонов призвал липчан сдавать кровь для раненых на Украине солдат

3 минуты назад
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Глава региона Игорь Артамонов вместе с представителями Центра патриотического воспитания населения Липецкой области и объединения допризывной подготовки «Альфа» сдал кровь для раненых на Украине солдат.

«Начинаем акцию по сдаче донорской крови в Липецкой области. Приглашаю всех принять участие. Областная станция переливания крови в обычные дни принимает до 200 доноров в сутки. Мы можем увеличим это число. Лишними запасы крови никогда не будут. И уверен, что весточка об этом дойдет до солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А нашим ребятам в условиях тотальной лжи и дезинформации со стороны Запада как никогда нужна поддержка. Мы в них верим и мы с ними», — сказал Игорь Артамонов.

Также он сообщил, что администрация региона направила письма главам Белгородской и Курской областей с предложением доставить запасы донорской крови в госпитали, находящиеся на территории этих регионов.

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