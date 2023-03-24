По поручению губернатора Липецкой области в Лебедяни на улице Некрасова строится школа на 1224 места. Сегодня Игорь Артамонов встретился с подрядчиком и оценил ход работ.

На стройплощадке обустроены котлован и временные проезды, установлено ограждение.

Школу возводит группа компаний «Солидарность» по нацпроекту «Образование».

«Этот подрядчик уже хорошо себя зарекомендовал. Специалисты возвели в регионе два физкультурно-оздоровительных комплекса и детскую поликлинику в Липецке, достроили корпус школы на 500 мест в Лебедяни. Надеемся, что дети пойдут в новую школу уже в следующем году», – сказал Игорь Артамонов.

Здание будет состоять из трёх корпусов: учебного, общественного и спортивного. В школе разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D моделирования.

Новое образовательное учреждение поможет разгрузить две городские школы. Дети в Лебедяни будут учиться только в первую смену.

Игорь Артамонов также пообщался с жителями микрорайона. Они переживают, что возрастёт нагрузка на водопровод, сети водоснабжения требуют модернизации. Также людей волнуют благоустройство и дороги к школе. Все эти вопросы будут решены, отметил Игорь Артамонов.