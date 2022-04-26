Новый спортивный объект строится в селе Хмелинец Елецкого района. Это «Школа Елецкой борьбы». Ход работ сегодня проинспектировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Подрядчик пришёл на участок в конце марта, уже подготовлен фундамент, смонтированы сваи, на которых будут расположены быстровозводимые металлические конструкции. Темп работ неплохой. Это радует и вселяет надежду, что объект будет сдан раньше срока. Обещают завершить строительство к ноябрю 2022 года», — отметил Игорь Артамонов.

«Школа Елецкой борьбы» — это одноэтажное здание площадью 1500 кв. м. В спортивном зале разместят три ковра, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Посещать спортивную школу смогут 90 детей в день, сейчас формируется штат тренеров. Реализация проекта создаст условия для повышения эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. Также районные власти планируют построить рядом гостиницу для борцов.

Также Игорь Артамонов проинспектировал ход строительства корпуса яслей для детского сада в посёлке Солидарность. Его начали возводить прошлой весной, были выполнены работы по устройству «коробки» здания с кровлей, наружных сетей электроснабжения, внутри здание оштукатурено, частично выполнены сети отопления, водоснабжения и канализации, электрика, сделана теплотрасса. Однако подрядчик оказался недобросовестным, с ним расторгнут контракт. Новый подрядчик — ООО «Промизделие» завершит строительство. Он рассказал главе региона о планируемых работах. Это чистовая отделка здания, установка отопительных приборов и тёплых полов, сантехнического оборудования, вентиляции, фасадные работы и благоустройство. Сдать объект подрядчик планирует до конца лета.

«Поселок развивается, возводится индивидуальное жилье, строится многоэтажный дом. Есть стадион, будут ясли. Продолжим создавать всю необходимую инфраструктуру по просьбе жителей», — сказал Игорь Артамонов. Новый корпус рассчитан на 60 малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В группах предусмотрены отдельные спальни, раздевалки, игровые, буфетные комнаты.