Игорь Артамонов прокомментировал программу Международного туристического форума «Путешествуй!»

VI Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 10 по 14 июня 2026 года на территории ВДНХ в Москве. Мероприятие является одной из ключевых мультиформатных площадок туристической отрасли страны, объединяющей представителей государственной власти, субъектов РФ, профильного бизнеса, международных партнеров и профессиональное сообщество.

Форум «Путешествуй!» традиционно объединит три основные составляющие: деловую программу, масштабную туристическую выставку и фестиваль для широкой аудитории. Экспозиция представит десятки регионов России и зарубежные направления, включая новые маршруты, туристические продукты, сервисы, объекты размещения, транспортные решения и специальные предложения в сфере путешествий. Мероприятие позволит ознакомиться с актуальными вариантами организации отдыха — от поездок выходного дня до длительных туристических программ.

Фестивальная программа форума развернется на главной аллее ВДНХ. Для посетителей организованы презентации туристических направлений, гастрономическая программа, культурные мероприятия, мастер-классы, интерактивные форматы, выступления артистов, а также сессии живого общения с представителями регионов и туристического сообщества.

В рамках деловой повестки форума запланированы дискуссии с участием представителей органов власти, предпринимательского сообщества и международных организаций. Ключевыми темами для обсуждения станут развитие туристической индустрии, реализация новых проектов, инвестиционный климат и перспективы отрасли.

«Международный туристический форум „Путешествуй!“ зарекомендовал себя как эффективная отраслевая площадка для выстраивания профессионального диалога между регионами, бизнесом и государством. Участие в форуме позволяет презентовать туристический потенциал, ознакомиться с лучшими практиками и определить векторы дальнейшего развития сферы путешествий в России», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.