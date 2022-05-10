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Игорь Артамонов прошел вместе с липчанами в Бессмертном полку

3 минуты назад
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Тысячи липчан 9 мая прошли с портретами своих героев в Бессмертном полку. Шествие состоялось в очном формате впервые за два года после начала пандемии. Глава региона Игорь Артамонов прошел вместе с жителями Липецка по улицам города с фотографией своего отца — Георгия Антоновича Артамонова.

«Когда началась война, ему было всего 14 лет. Папа несколько раз пытался уйти добровольцем, его не брали. В 1943 он приписал себе несколько лет и ушел на фронт, прошел всю войну. В каждой семье есть свои герои, и сегодня, как никогда, важна память о них. Они отстояли мир, победили фашизм, и мы живем в свободной стране», — сказал Игорь Артамонов.

Шествие началось в 12.00 на площади Победы и продолжилось до площади Петра Великого. Здесь праздник продолжился концертом.

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