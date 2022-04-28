Липецкая область в числе первых субъектов в стране внедрила в работу мобильное приложение, расширяющее функционал системы «112». Оно позволит организовать дополнительное взаимодействие липчан с экстренными оперативными службами. Сегодня глава региона познакомился с работой службы «112» и протестировал новое мобильное приложение. Игорь Артамонов отправил со своего смартфона экстренный вызов. Оператор тут же получил сигнал и геопозицию главы региона, так как приложение автоматически определяет местоположение позвонившего.

«Очень удобное и полезное приложение. Его нужно обязательно установить детям и пожилым людям. Часто бывает, что они теряются, а с помощью приложения их быстро найдут. Здорово, что Липецкая область одной из первых внедрила такое нововедение, направленное на важные цели, главная из которых – спасение жизни. Уверен, приложением будут пользоваться многие жители области», — сказал Игорь Артамонов.

С помощью приложения можно сообщить о происшествии, вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. При вызове диспетчер службы 112 получит данные из профиля, номер телефона и точную геопозицию. Также к карточке вызова можно добавить описание, фотографии, аудио и видео с места происшествия. Эта информация поможет быстро и более точно отреагировать на вызов. В экстренной ситуации можно вызвать оператора, нажав кнопку «Я здесь, мне нужна помощь» — приложение отправит сообщение с запросом о помощи, а также сообщит операторам службы необходимые данные о пользователе. Кнопка «Я здесь, у меня всё хорошо» позволяет отправить СМС-сообщение контактам, сохранённым в приложении, с соответствующим текстом и координатами своего места нахождения. Мобильное приложение отправляет информацию о пользователе только в случае обращения через него и только в Систему 112. Вызовы и отправка сообщений бесплатны.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Липецкой области более пяти лет функционирует на территории региона. Ежегодно число поступающих звонков в систему возрастает, в среднем, на 60-70 тысяч, что говорит о повышении доверия со стороны жителей. Всего за пятилетний период поступило около 3,5 миллионов звонков от граждан. По 800 тысячам из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб, по 358 тысячам была оказана консультативная и справочная помощь, порядка 18,5 тысяч раз оператор переводил вызов на штатных психологов.

Ежедневно в смену выходят 25 операторов: 21 работает в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований, а четверо — в областном Центре обработки вызовов. За год каждый специалист областного учреждения принимает 15 тысяч звонков. Вызовы поступают каждые 5 — 10 минут, в пиковые часы нагрузки – каждые три-пять минут. Внедрение приложения «Служба 112 Липецкая область» позволит сократить время реагирования на происшествие, а также повысить качество информации, необходимой для работы Системы и экстренных служб.