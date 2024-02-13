Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел личный прием граждан в приемной Президента РФ в Липецкой области. Жители региона просили оказать содействие с газификацией села Круглое Липецкого района, подключением к интернету села Лебедянка Добринского района, электрификацией дома в СНТ Желтые Пески Липецка. Многодетная мама из села Теплое Данковского района сообщила, что их школе требуется ремонт. Зданию больше 50 лет. Оно ни разу капитально не ремонтировалось, крыша течет. В таких условиях занимаются 45 детей. Также к губернатору обратились за помощью в организации восстановительного лечения для 20-летнего жителя Грязинского района, ставшего инвалидом в 2021 году в результате ДТП. Все обращения взяты на контроль и даны соответствующие поручения для их решения.

Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России Владимира Путина. «Личные приемы граждан помогают разобраться с вопросами, которые требуют индивидуального подхода. Люди в любом случае должны получать поддержку и помощь», – отметил Игорь Артамонов.