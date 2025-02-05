Создать спортивно-оздоровительные группы для участников СВО с инвалидностью при спортшколах и спорткомплексах в Липецке предложили вернувшиеся на гражданку бойцы в ходе личного приема губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в региональной приемной Президента РФ. Даже с травмами ветераны хотят заниматься физкультурой и поддерживать себя в форме. Есть желание заниматься пауэрлифтингом, стрельбой, настольным теннисом, футболом. Игорь Артамонов обещал в ближайшее время помочь с реализацией идеи.

Среди прочих вопросов от жителей – строительство асфальтированных дорог в новых микрорайонах села Кривополянье Чаплыгинского района и села Конь-Колодезь Хлевенского района. Ситуация одинаковая: дома на новых улицах возводятся и обживаются быстрее, чем появляются дороги. Также на приеме жители попросили провести интернет в деревню Озерки Становлянского округа. Населенный пункт хоть и небольшой – всего 120 жителей, но привлекателен для дачников, а также туристов, наведывающихся сюда в усадьбу Бунина.

Еще один вопрос касался форсирования благоустройства сквера Новорожденных в городе Грязи. Объект находится около районной больницы. В этой части города гулять с маленькими детьми практически негде. Добраться до парковых зон можно только на автобусе. Пешком далеко и неудобно, потому что приходится пересекать железнодорожные пути.

Все обращения взяты на контроль губернатора, курирующим ведомствам даны соответствующие поручения для их решения. «Личные приемы дают возможность гражданам сообщить о ситуациях, требующих нестандартного рассмотрения, и разобраться с ними в индивидуальном порядке. В любом случае люди должны получать поддержку и помощь», – отметил Игорь Артамонов.