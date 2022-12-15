Личный прием граждан провел губернатор региона Игорь Артамонов в приемной Президента РФ в Липецкой области. Просьбы жителей касались сферы здравоохранения, благоустройства и поддержки местного товаропроизводства.

Две женщины из Липецка обратились за содействием в дополнительной реабилитации родственников, которые уже проходили курс лечения и восстановления, но этого оказалось недостаточно. Губернатор обещал помочь.

Александр Чернышов из Измалковского района рассказал о своем предприятии, выпускающем сыр и масло. По словам бизнесмена, маслозавод был создан на базе заброшенного предприятия два года назад. Сейчас он ежемесячно выпускает тонны продукции недорогого ценового сегмента. Сбыт есть, но не системный. Игорь Артамонов предложил предпринимателю оказать содействие по выходу в торговые сети. Но предупредил, что прежде продукция предприятия должна пройти строгий контроль качества.

Несколько посетителей были командированы как представители общественности. Жители задонского села Гнилуша попросила сделать качественные дороги на двух улицах – Лесной и Заречной. Это единственные улицы, оставшиеся в населенном пункте без асфальта. Из-за близости реки в сезон половодья здесь невозможно проехать. В деревне Казинка Елецкого района на некоторых улицах нет Интернета. Дело в том, что, когда сети прокладывали, в этой части деревни не было хороших опор. Сейчас столбы заменили, осталось только пригласить монтеров оборудования и подключить. Самим добиться одобрения заявки сельчанам не удается. А жители новых улиц в селе Юсово Чаплыгинского района просят провести к их участкам газ. Водопровод здесь уже есть. В этой части села выделено более 220 участков под индивидуальное жилье. Многие принадлежат многодетным семьям. Как только будет газ, люди начнут активнее возводить дома. Губернатор обещал разобраться со всеми обращениями и по возможности внести соответствующие работы в ближайшие планы. Также Игорь Артамонов дал слово ознакомиться с проблемой жителя села Сенцово Липецкого района. Мужчине не разрешают сделать индивидуальное водоснабжение дома, поскольку имеется общий проект для всей улицы. Однако его реализация затягивается, потому что на улице пока всего один дом.

Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России. «На подобных приемах мы можем разобраться с вопросами, которые требуют индивидуального подхода. В любом случае люди должны получать поддержку и помощь», – подчеркнул Игорь Артамонов.