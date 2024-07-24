Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу по вопросам своевременной уборки мусора в регионе. Как доложил заместитель главы региона Игорь Кремнев, все жалобы жителей, поступающие через ЦУР, соцсети и сайт «Развиваем Липецкую область вместе», регулярно отрабатываются.

За прошедшие две недели поступило 164 сообщения, из которых 52 касаются непосредственно вывоза ТКО по конкретным адресам, 44 затрагивают вопросы благоустройства, в частности, уборку упавших деревьев, жалобы на работу управляющих компаний. По всем обращениям проведена работа, мусор вывезен, жители получили ответы с фотоподтверждением.

Основные проблемы – несвоевременный вывоз ТКО в Ельце и неубранные кучи растительного мусора у контейнерных площадок в Липецке. Как рассказал Игорь Кремнев, регоператору Ельца не хватало техники и кадров. Привлекли дополнительную спецтехнику: четыре ломовоза и один мусоровоз. Оптимизировали технологию уборки и график вывоза мусора, организовали сверхурочную работу, трудоустроили двух водителей из Тамбова. Для уборки мусора в Тербунском и Воловском районах привлекли областную компанию «ЛОКК». Также за счет субсидии из областного бюджета будет установлено больше контейнеров. На развитие системы обращения с ТКО в этом году в регионе выделено 15 млн рублей.

В Липецке жители чаще всего жалуются на неубранные ветки у контейнерных площадок. «Вывоз строительного мусора не входит в обязанности регоператора. Решаем этот вопрос совместно с мэрией. Управляющие компании могут обратиться в администрацию города за возмещением затрат по вывозу веток. Но только 17 из 89 наиболее крупных управляющих компаний сделали такой запрос», – сказал Игорь Кремнев.

Игорь Артамонов поручил Игорю Кремневу усилить работу с мэрией Липецка и найти варианты решения проблемы. «Все обращения жителей, касающиеся вывоза отходов, держим особом контроле. Вместе с регоператорами и муниципалитетами надо искать совместные пути решения вопроса», – сказал Игорь Артамонов.