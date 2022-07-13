Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с начальником регионального управления ЖКХ Александром Завертяевым по вопросам водоснабжения. Главной темой беседы стало повышение уровня жизни людей, в том числе обеспечение качественными коммунальными услугами населения Липецкой области и максимально оперативное решение проблем водоснабжения в регионе.

Как доложил Александр Завертяев, жаркая погода без дождей, стоявшая в регионе до 7 июля включительно и совпавшая с активной фазой поливочного сезона, а также случаи несанкционированного присоединения в водопроводную сеть и использование жителями насосных станций на технологическом присоединении в результате привели к перебоям с водоснабжением в ряде населенных пунктов. Основное количество обращений, касающихся отсутствия воды, поступает от жителей Липецкого района из Новой Деревни, Косыревки, Частой Дубравы и Кузьминских Отвержек. При этом нормативная мощность скважин этих населенных пунктов обеспечивает заявленную потребность, но при учете соблюдения норм и условий, сказал Александр Завертяев. Он особо подчеркнул, что сразу после того, как жара спала и начались дожди, количество обращений значительно уменьшилось.

«На данный момент все оборудование работает в максимальном режиме. А сотрудники ОГУП «Липецкий районный водоканал» трудятся практически в круглосуточном режиме, прилагая все возможные усилия для устранения проблем. Кроме устранения авариных порывов в системе водоснабжения, водоканал проводит планомерную работу по ремонту и модернизации системы водоснабжения Липецкого района». Сотрудниками ОГУП «Липецкий районный водоканал» регулярно обследуют объекты водоснабжения на предмет технических неисправностей. Кроме того, для решения проблемы и улучшения качества водоснабжения производится регулировка сети с посекционным переключением, а также регулировка автоматики», – пояснил начальник управления ЖКХ региона.

Александр Завертяев добавил, что если насосное оборудование скважин начинает снижать свои показатели мощности, то оно в обязательном порядке меняется на новое. Так, июле в Новой Деревне было заменено насосное оборудование на трех скважинах, а в Частой Дубраве – на одной скважине. Кроме того, в Новой Деревне на данный момент выполняются работы по прокладке около 500 метров новых сетей водоснабжения на улице Гагарина. Аналогичные работы идут в деревне Сухая Лубна – около 2000 метров. В селе Косыревка произведен запуск резервного источника – скважины на улице Земляничная.

С 28 июня специалисты ОГУП «Липецкий районный водоканал» регулярно проводят рейды в вечернее время на предмет выявления незаконных подключений к центральной системе холодного водоснабжения. Всего с июля 2021-го по июль 2022 года сотрудники ОГУП «Липецкий районный водоканал» выявили более 500 незаконных врезок в водопроводную сеть. За 2022 год выявлено 9 врезок в Новой Деревне, 35 в Косыревке и 5 в Частой Дубраве. На постоянной основе сотрудниками водоканала проводится и разъяснительная работа с населением. Жителям объясняют правила пользования водой в период поливочного сезона, негативные последствия использования насосного оборудования и несанкционированных подключений в водопроводную сеть.

Игорь Артамонов поручил отработать практический механизм предупреждения случаев перебоев с водоснабжением, подключив глав сельских поселений и муниципальных районов. «Все, что касается человека, находится у нас всегда в приоритете. Необходимо максимально оперативно реагировать на обращения по водоснабжению и другим коммунальным услугам. Жители должны получать ответы на все их вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Для минимизации неудобств ОГУП «Липецкий районный водоканал» организует для жителей подвоз воды. Он носит заявительный характер. Для этого необходимо оставить заявку в ОГУП «Липецкий районный водоканал». Ее можно оставить по телефону 8-961-032-58-53, а также написать в группу в социальной сети Вконтакте или Телеграм-канал.

Липецкий районный водоканал напоминает жителям правила пользования водой в период поливочного сезона и просит их придерживаться. Поливайте участок, наполняйте баки для полива в вечернее время. Отсутствие организации полива в виде договоренности между владельцами домовладений о времени или графике полива может приводить к ситуации, когда большая часть начнет полив одномоментно. Это приведет к снижению напора воды в системе. Глава сельского поселения и глава муниципального района могут помочь в организации и составления графика (очередности) полива. По возможности осуществляйте полив технической водой. Это позволит сохранить напор в системе водоснабжения. Не используйте несанкционированное подключение к водопроводной сети. Самовольное подключение к водопроводной сети не только снижает напор воды в силу бесконтрольности использования воды, но и является незаконными. Кроме того, может привести к авариям в системе водоснабжения. Не используйте насосные станции на технологическом присоединении. Повсеместное использование насосного оборудования снижает напор воды и приводит к тому, что у жителей, не использующих насосы, вода может отсутствовать вовсе.