Глава региона Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с детским омбудсменом в Липецкой области Юрием Тараном. Обсуждение важных вопросов защиты и соблюдения прав детей всегда остаются в центре внимания власти, правозащитных институтов и общества, отмечалось в ходе беседы.

В этом году государственный орган – Уполномоченный по правам ребенка – отмечает 10 лет со дня образования в Липецкой области. Все это время общими направлениями деятельности областной власти и омбудсмена являются защита прав несовершеннолетних, особенно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

Юрий Таран проинформировал руководителя области об основных итогах работы за 10 лет и актуальных задачах. Среди главных вопросов – проблемы реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Несмотря на укрепление института семьи, еще остаются многочисленные проблемы, связанные с воспитанием детей при разводе родителей и вопросы алиментного обеспечения. Также обсуждалась актуальная тема безопасности детства. Глава региона поддержал предложение Юрия Тарана о важности разработки межведомственной комплексной программы безопасности детства. Кроме того, говорилось, что особой заботы требуют вопросы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их специального питания и медицинского обслуживания.

Завершая встречу, Игорь Артамонов вручил Юрию Тарану знак отличия администрации Липецкой области «Почетный наставник» за многолетний труд по защите прав маленьких граждан. «Роль детского омбудсмена в реализации государственной социальной политики в регионе, безусловно, с каждым годом возрастает. Уверен, что институт Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области будет и в дальнейшем успешно развиваться, по-прежнему твердо стоять на страже благополучия и безопасности юных жителей нашего региона. Но самым важным вопросом остается укрепление семейных ценностей, ведь именно от этого зависит счастье и благополучие детей», – подчеркнул Игорь Артамонов.