Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с директором Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константином Власовым. Обсуждались итоги проекта «Цифровизация сельских поселений» и перспективы дальнейшего сотрудничества.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал в регион более 1,5 млрд рублей. Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область – один из первых регионов России, в котором началась реализация такого проекта. «Наш опыт – пример для всей страны. «Ростелеком» показал себя как очень ответственный и добросовестный подрядчик, ведущий социально ответственный бизнес. Все сроки соблюдаются, и жители отдаленных населенных пунктов области обеспечены современными цифровыми сервисами. Это нужно в первую очередь для полной доступности дистанционного обучения, госуслуг и системы здравоохранения. Необходимо стремиться к стопроцентному охвату региона высокоскоростным интернетом», – считает Игорь Артамонов.

Во время беседы особое внимание было уделено теме начала нового учебного года и работы компании в сфере образования. «Учитывая все аспекты прошлых лет, а это удаленная работа для взрослых и дистанционное обучение для детей и спрос на высокоскоростной доступ в Сеть мы разрабатываем предложение по увеличению скорости в два раза для общеобразовательных школ без увеличения абонентской платы, в особенности для отдаленных районов области», – сказал Константин Власов.

Он добавил, что еще два года назад пять районов Липецкой области не имели достойного доступа в сеть. Жители присылали жалобы на цифровое неравенство. Учитывая строительство оптики до социально-значимых объектов во время реализации федеральной программы «Цифровая экономика» удалось трансформировать проект и запустить региональную программу «Цифровизация сельских поселений».

В 2020 году волоконно-оптические линии связи проложены в 67 населенных пунктах Липецкой области, где число жителей превышало 1000 человек. Для этого сотрудники компании проложили более 1100 км оптики. В 2021 году достигнуто соглашение о подключении сел с числом жителей 500 человек и выше. За первые шесть месяцев «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет 50 населенных пунктов Липецкой области и проложил свыше 400 км волоконно-оптических линий связи. До конца 2021 года еще 33 села будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой.

Сейчас по охвату оптикой Липецкий филиал на 3 месте в России, и сегодня продолжается проект, по итогам которого в 2023 году он будет на 1 месте, отметил Константин Власов. 96% всех домов даже в самых отдаленных районах области будут иметь доступ к современным цифровым сервисам. Таким образом, жители более 400 тыс. домов в Липецкой области получат доступ ко всем современным услугам связи с помощью технологии GPON. Это одна из самых современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля непосредственно до дома абонента. Данная технология гарантирует стабильную скорость до 100 Мбит/сек и позволяет подключить одновременно несколько услуг связи по одному кабелю.