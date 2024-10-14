Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с председателем Общественной палаты, директором Липецкого филиала Президентской академии Еленой Гончаровой. На ней обсудили направления работы общественников региона.

За последние несколько месяцев Общественная палата провела серию стратегических сессий «Проектируем будущее вместе». Такие встречи прошли в трудовых коллективах, общественных объединениях, также в них принимали участие представители бизнес-сообщества региона. Участники знакомились с достижениями Липецкой области в разных сферах и обозначали горизонты развития.

Елена Гончарова также рассказала руководителю региона о том, что члены Общественной палаты продолжают регулярно посещать с волонтерскими миссиями расположения наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Общественники региона ведут масштабную патриотическую работу. В составе этого созыва работают Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук. Они постоянно проводят встречи с молодежью региона.

Общественная палата держит на контроле важные темы, которые касаются здоровья и благополучия жителей региона. Среди них поставки продуктов питания в детские сады, школы и больницы, организация детского отдыха, капитальный ремонт многоквартирных домов, поддержка семей с детьми и многие другие.